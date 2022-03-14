آخر موعد للتقدم للالتماسات ببنات عين شمس ..اليوم

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الأول لطالبات أولى آداب عام وانتساب وتربوى ادبى علي ان يغلق اليوم الاثنين 14 مارس.

وأشارت عميد كلية البنات الي انه لن يلتفت الي اي التماسات بعد الوقت المحدد وعلى الطالبات الراغبات فى تقديم الالتماس التوجه لشئون الطالبات .

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف نتيجة أولى عربى عام وانتساب وعلم نفس عام وانتساب وجغرافيا عام على ums وبالتالى كل نتائج الفرقة الأولى آداب عام وانتساب وتربوى .

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن نتيجة رابعة انجليزى انتساب - فرنسى انتساب- أعلام انتساب - ورابعة انجليزى تربوى- تاريخ تربوى- تعليم أساسى عربى ودراسات.

وأضافت أنه تم، أيضاً، إعلان نتيجة ثالثة :انجليزى عام وانتساب فرنسى انتساب جغرافيا انتساب فلسفة عام وانتساب أعلام عام وانتساب.

ويمكن للطالبات معرفة النتائج من خلال هذا الرابط اضغط هنا .