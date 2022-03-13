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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرب فقيد ناشئي الأهلي: زياد إيهاب كان ملتزما.. وحالة والديه صعبة

صدى البلد

نعى سيد غريب مدرب فريق الناشئين بالنادي الأهلي، حارس المرمى الشاب زياد إيهاب.


وأوضح في مداخلة هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:شفته في المستشفى حاجة محزنة وزياد كان مؤدب وملتزم ومصلي  ومحبوب من كل الناس وابتسامته  كانت رائعة كان قدوة للجميع  حتى اللاعبين الأصغر كانوا بيحبوه ومدرب الحراس هنأه على تقدمه في آخر مباراتين، وقال له: مستقبلك في المنتخب”.

وحول آخر ما كتبه على الفيس بوك "ماحدش عارف اللي فيا " قال :والده ووالدته كانت حالتهما صعبة جدا وسألتهما عن تفاصيل الوفاة، قالولي كان في البلكونة بيجيب الطقم بتاعه، ووقع".  

وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، زياد ايهاب حارس مرمى فريق 2003 بالنادي الأهلي، إثر سقوطه من "بلكونة" منزله بحى عين شمس. ويُعد زياد إيهاب من الحُراس المُتميزين فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ويشارك مع فريقه بشكل مُنتظم، كما أنه من اللاعبين المُلتزمين داخل الملعب وخارجه.

وأثار خبر وفاة الحارس الناشئ صدمة كبرى فى النادي الأهلي حُزناً على اللاعب.ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط الأحمال".

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