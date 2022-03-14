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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو..أحمد موسى لوزير التموين: أهالي القرى غلابة ركز عليهم..مرتضى منصور: القرار بعقوبة اللاعبين نهائي ولا رجعة فيه

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار المهمة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

مستشار الرئيس: إقبال كبير من المواطنين على تلقي لقاح كورونا
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي لقاح كورونا، وهناك زيادة في أعداد المتلقيين لـ اللقاح، مؤكداً أن سلسلة التطعيمات مازالت مستمرة، مع تدفق اللقاحات التي تأتي مصر.

التموين تخفض أسعار الدقيق السياحي من 12 ألف إلى 8500 جنيه
قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هناك انزعاجا كبيرا في مجلس الوزراء من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الحكومة قررت أن تعود بأسعار توريد الدقيق لـ ٨٥٠٠ جنيه بدلا من ١٢ ألف جنيه للمخابز.
 

عوض تاج الدين: انخفاض وفيات كورونا في مصر إلى 8 حالات فقط
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن عدد وفيات كورونا وصل لـ 8 حالات فقط، منوهاً بأن هذا يرجع إلى قلة أعداد المصابين، فعندما تكون أعداد الإصابات عالية والأعراض خفيفة، تكون نسبة الحالات البسيطة 85%، والحالات الشديدة حوالي 15%، وبالتالي يكون عدد الوفيات أكثر، معقباً: "نتمنى ألا يكون هناك عدد وفيات نهائياً".
 

قبل رمضان.. تاج الدين: الوضع الوبائي لـ كورونا أفضل كثيرا.. فيديو
كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن الوضع الوبائي في مصر قبل بداية شهر رمضان الكريم، قائلاً إننا كنا نشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكانت الأكثر في الأعداد مقارنة بالموجات السابقة، منوهاً بأن السبب في ذلك هو متحور أوميكرون الذي كانت نسبة العدوى به عالية.
 

فاطمة كشري عن فتيات التيك توك: «البنات بقت بجحة والرجالة هي اللي بتتكسف»
حلّت الفنانة فاطمة كشري، ضيفة ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، وتحدثت عن حياتها الفنية والشخصية، وكذلك تفاصيل أزمتها الصحية.
 

الزراعة: متوقع أن يصل إجمالى ناتج القمح 10 ملايين طن
قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة أن قرار الرئيس بمنح حافز للفلاحين لبيع القمح يعكس إهتماماماً كبيراً من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته .
 

أحمد موسى لوزير التموين: أهالي القرى غلابة ركز عليهم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رابطة السيارات الأمريكية توقعت أن يصل سعر البنزين إلى 7 دولارات؛ إذا أصبح سعر برميل النفط 200 دولار؛ لافتًا إلى أن أزمة الغلاء ضربت العالم أجمع بلا استثناء.
 

مرتضى منصور: القرار بعقوبة اللاعبين نهائي ولا رجعة فيه.. فيديو
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن طبيب النادي أخبره أن طارق حامد جاهز للمشاركة في المباريات، معقبا “في مباراة الوداد التي كانت في المغرب كان من المفترض أن يسافر طارق حامد مع الفريق”.

 

أحمد موسى: ارتفاع في أسعار الذرة بسبب توقف الاستيراد من أوكرانيا
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدول أصبحت تبحث عن الاكتفاء الذاتي من السلع وليس تصديرها، مؤكدًا أن سلاسل الإمدادات العالمية أصبحت تواجه مشكلات.
 

أحمد موسى: الدولة تسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع مستقبل مصر يوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
 


إلهام شاهين: أنا العفريت بتاع الجماعة الإرهابية وليا وضع خاص عندهم
علقت الفنانة إلهام شاهين، على الانتقادات التي تتعرض لها من الجماعات الإرهابية على الملصق الدعائي لمسلسلها الرمضاني: بطلوع الروح، والذي تظهر خلاله مرتدية زي الداعشيات.
 

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