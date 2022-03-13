توفر شبكة Dodge الجديدة من وكلاء Power Brokers مجموعات أداء مدعومة من المصنع لشواحن Dodge و Challengers يمكن تركيبها وصيانتها بواسطة فنيين مدربين، حيث تمنح شبكة الضبط المدعومة من المصنع في الوكلاء مالكي دودج فرصة منخفضة المخاطر لتحسين أداء سياراتهم.

دودج تنشئ شبكة وكلاء Power Brokers لترقية وتعديل السيارات

ستبدأ Dodge Power Brokers في 100 وكالة مختارة مع نمو البرنامج وحصول المزيد من الوكلاء على الشهادات، سيكون من الأسهل من أي وقت مضى تحسين أداء دودج تشارجر أو تشالنجر.

قال تيم كونيسكيس الرئيس التنفيذي لعلامة دودج التجارية - ستيلانتيس: "يمثل اليوم علامة فارقة لعلامتنا التجارية، وشبكة وكلاء دودج باور بروكرز و DCPerformance.com جاهزة للعمل وجاهزة لقبول الطلبات الخاصة بأجزاء الأداء المدعومة من المصنع من دودج".

وفقًا لـ Dodge the Power Brokers فإن مجموعة قطع غيار Power Brokers جاهزة لتلبية كل نوع من احتياجات العملاء، حيث تتميز تشكيلة قطع غيار وسطاء الطاقة بأكثر من 200 قطعة، بما في ذلك 14 مجموعة أداء لسيارة Dodge Challenger الإنتاجية، و 13 مجموعة جاهزة للسباق وأربع حزم رسومات لـ دودج تشالنجر موبار دراج باك، ومجموعات الترقية لتعزيز القدرة الحصانية لسيارتي دودج تشالنجر SRT Hellcat Redeye وتشالنجر SRT Hellcat".

ستحتفظ كل هذه الأجزاء بضمان مصنع دودج مما يجعلها طريقة منخفضة المخاطر لزيادة الأداء دون التعرض لخطر الإصلاح المبكر وفقدان تغطية الضمان.