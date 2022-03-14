أبطال مسلسل Squid Game على السجادة الحمراء لحفل جوائز اختيارات النقاد .. فيديو

توافد أبطال مسلسل Squid Game على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز اختيارات النقاد، قبل دقائق من إقامة الحدث السنوي.

ترشح مسلسل Squid Game لنيل ثلاث جوائز من بينها أفضل عمل درامي، أفضل ممثل، أفضل مسلسل ناطق بلغة أجنبية.

ويقام صباح اليوم، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 27، بعد تأجيله من يناير الماضي بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

تزامن موعد حفل جوائز اختيارات النقاد مع حفل توزيع جوائز البافتا السينمائية، لكن لاختلاف فروق الوقيت بين لوس أنجلوس ولندن، تواجد فارق زمني بين الحدثين الفنيين.

ستقدم جمعية اختيارات النقاد عرضا مدته 3 ساعات على إحدى الشاشات التلفزيونية، وتكرم الأفضل في السينما والتلفزيون، وتستضيفها هذا العام كل من تي ديجز ونيكول باير، وقاد قوائم الترشيحات كل من فيلم بلفاست و ويست سايد ستوري، فيما يتصدر مسلسل الخلافة قوائم الأعمال التلفزيونية، كما هو الحال في ترشيحات الساج.