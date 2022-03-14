البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال بين بايدن وماكرون

كشف البيت الأبيض، اليوم الإثنين، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال البيت الأبيض إن: "الرئيس جو بايدن الابن أجرى اتصالا اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضاف البيان: "استعرضوا الالتزامات الدبلوماسية الأخيرة وأكدوا على التزامهم بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم حكومة وشعب أوكرانيا".

وكانت أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الإليزيه إن الرئيس الفرنسي تحدث هاتفيا مع نظيريه الأمريكي والأوكراني واتفقوا على تشديد العقوبات على روسيا.

وأضاف الإليزيه: " الرئيس الفرنسي اتفق مع نظيره الأمريكي على تعزيز العقوبات المفروضة على روسيا، كما اتفاق ماكرون مع بايدن على دعم أوكرانيا والتشاور بشأن كل المبادرات التي تقود إلى وقف المعارك".

وتابع البيان: "ماكرون أوضح لزيلنسكي تفاصيل المساعدات الإضافية التي قرر الاتحاد الأوروبي تقديمها لكييف خلال قمة فرساي".

