محافظة القاهرة: إزالة التعديات على 11 ألف متر أراض زراعية ومباني مخالفة

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة في المهد على الأراضي الزراعية لعدد8 حالات على مساحة إجمالية ( 1000 م تقريبا ) في نطاق حي حلوان و 9 قرارات بمساحة 10645 متر مربع تقريبا بحي المعصرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وتفعيل منظومة التغيرات المكانية ،

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اعمال إزالات الموجه ال ١٩ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية على مدار الساعة والتي تمت خلالها إزالة ورفع تعديات بنطاق حي المعصرة وذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المعصرة ومأمور قسم الشرطة وجميع الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي وبالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية الشرطية وقوات إنفاذ القانون .





وأكدت أن أعمال الإزالات بحي المعصرة تجري على قدم وساق بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم تهاون في التصدي لاي شكل من أشكال التعديات ، حيث تم تنفيذ 9 قرارات ازالة بمساحة اجمالية 10645 متر مربع تقريبا من خلال توفير كافة المعدات والآلات المستخدمة حيث تم الاستعانة بلودرات وعربات نقل .



وفي نفس السياق وفي ضوء حرص المنطقة الجنوبية علي التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين قام حي حلوان بقيادة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان بتنفيذ حملة إزالات في المهد للتعديات الواقعة علي الاراضي الزراعية حيث تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعدي بمساحة اجمالية 1000 متر مربع تقريبا وذلك في المنطقة الكائنة خلف مفكو حلوان من الجهه الغربية وخلف سور مصنع ( ميتالكو ) من الجهه البحرية بحوض الجزيرة وهي عبارة عن اسوار وغرف من الطوب الابيض وبعضها بالسقف الخشبي وتمت الازالة حتي سطح الارض وتم تحرير محضر اداري بقسم شرطة حلوان رقم ( 2157 ) لسنه 2022 وذلك بمعاونة الاجهزة المعنية والادارة الزراعية بالمعادي ومديرية الزراعة بالقاهرة .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات واجتماعات بهذا الشأن في ضوء تعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة بحضور رؤساء احياء المنطقة الجنوبية لاستعراض موقف الاحياء في ازالة التعديات على أملاك الدولة والري والزراعة ونهر النيل وبذل الجهود لزيادة نسب التنفيذ والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذها في ضوء الموجة 19 .

وفي السياق نفسه شددت على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لكافة الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لعدم عودة التعديات مرة اخرى الى جانب متابعة غرف عمليات المنطقة الجنوبية واحياءها لكافة اعمال ازالة التعديات اولا بأول ومن خلال التنسيق مع كافة جهات الولاية و قوات انفاذ القانون .



الجدير بالذكر ان المرحلة الاولى من الموجة الـ 19 قد بدأت في الفترة من 19 يناير 2022 وحتى 30 يناير 2022 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 26 فبراير 2022 و المرحلة الثالثة من 6 مارس 2022 وحتى 26 مارس 2022 .