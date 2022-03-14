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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 14-3- 2022

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين 14- 3 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.


سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.45 جنيه للبيع و17.34 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 20.75 جنيه للبيع و20.62 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 51.99 جنيه للبيع 51.53  جنيه للشراء.

 

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

 

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار الأمريكى

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