الخيار بـ 5.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 14-3 -2022

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 14-3- 2022.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 4 جنيهات للكيلو

البصل بـ 3 جنيهات للكيلو

البطاطس 4 جنيهات للكيلو

الخيار 5 جنيهات

الملوخية 4 جنيهات

الكوسة 5 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 8جنيهات للكيلو

الفاصوليا بـ 8 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 7 جنيهات

البرتقال 5 جنيهات

اليوسفي 6 جنيهات

الموز 8 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.