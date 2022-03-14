ريال مدريد في ضيافة مايوركا بالدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، ضيفا ثقيلا على نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الاثنين على ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويتطلع ريال مدريد، لتحقيق فوز جديد للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني عن إشبيلية أقرب منافسيه، بالوصول إلى 66 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعدما نجح في إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي، من دور ال16 بنتيجة 3-2 مجموع المباراتين، وتأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لكباراة مايوركا كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فوندياس

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إيسكو - إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز.