عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد في ضيافة مايوركا بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، ضيفا ثقيلا على نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الاثنين على  ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويتطلع ريال مدريد، لتحقيق فوز جديد للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني عن إشبيلية  أقرب منافسيه، بالوصول إلى 66 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعدما نجح في إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي، من دور ال16 بنتيجة 3-2 مجموع المباراتين، وتأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لكباراة مايوركا كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فوندياس

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إيسكو - إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز.

ريال مدريد الدوري الإسباني قائمة ريال مدريد كريم بنزيما باريس سان جيرمان اشبيلية Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

أوكرانيا تعلن توقف أعمال الصيانة في مفاعل تشرنوبيل

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

التعليم : إجراءات لتوعية الطلاب بالمشروعات القومية لزيادة الولاء والانتماء

نشرة مرور الاثنين.. الطرق بالقاهرة والجيزة والصحراوية تعمل بصورة طبيعية

وزير النقل: تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية

اغتصاب وقطع طرق.. من هو الإرهابي حسن الفرج الذي أعدمته السعودية ؟

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق على سواحل الإسكندرية

مدبولي والجزار يتابعان تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

Critics Choice Awards.. أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل اختيارات النقاد

فيديو

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

ترفع فيه الأعمال..سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم

فيديوجراف|بسبب الغيرة من فنانة مشهورة.. انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

أنغام تنفي زواجها بحسين فهمي خلال حفل الكويت.. "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ