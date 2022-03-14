خطوات تحميل تحديثات تابلت أولى ثانوي استعدادا لعقد الامتحانات التدريبية الأحد القادم

ناشدت المدارس الثانوية طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة توصيل التابلت بالإنترنت لتحميل التحديثات الجديدة قبل انعقاد الامتحانات التدريبية.

وقالت المدارس الثانوية إن خطوات تحميل تحديثات تابلت أولى ثانوي تتمثل في :

الضغط علي الاعدادات (settings)

اختيار تحديث البرامج(software update)

اختيار التحميل والتنزيل (download and install)

لو تم التحديث لاخر اصدار ستظهر شاشة (your software is up to date)

كما يمكن فتح برنامج النوكس من التلات نقاط الموجودة بجانبها

ثم نختار reload policy

كما شددت المدارس الثانوية على ضرورة التأكد من نزول جميع البرامج وذلك بالدخول علي المتجر (play store) ، و التأكد من أن جميع التطبيقات اسفلها كلمة (installed).

وقالت المدارس الثانوية لـ طلاب الصف الأول الثانوي : يرجي مسح تاريخ المتصفح جوجل كروم بالخطوات التالية :

افتح المتصفح جوجل كروم

اضغط على الثلاث نقاط الموجودة في اعلي يمين النافذة

اختار الضبط (settings)

اختار الخصوصيه والأمن (privacy and security)

اختار مسح بيانات التصفح (clear browsing data)

سيظهر تبويبان لتقوم بفتح التبويب (basic) ثم قم بتحديد كل الاختيارات الموجوده واختار جميع الاوقات (all time) ثم قم بالضغط علي (clear data) ، ستظهر رسالة قم بالضغط علي (clear)

قم بفتح التبويب (advanced) وقم بتحديد كل الاختيارات الموجودة واختار جميع الاوقات (all time)

اضغط علي (clear data) ثم اضغط علي (clear)

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية، التي تقرر أن تنطلق رسميا على التابلت يوم الأحد 20 مارس 2022.

ويشمل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية الذي أعلنه وزير التربية والتعليم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 3 مواد فقط تعقد على التابلت على مدار ثلاثة أيام من الأحد 20 حتى الثلاثاء 22 مارس 2022

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية:

الأحد 20 مارس 2022 : لغة أجنبية أولى (ساعة واحدة)

الإثنين 21 مارس 2022 : الفيزياء (ساعة واحدة)

الثلاثاء 22 مارس 2022 (ساعة واحدة)

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

وقال وزير التربية والتعليم، إن هذه الامتحانات ماهي إلا تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط).

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد هذه الامتحانات التدريبية داخل المدرسة، وسيتم إتاحتها طوال اليوم الدراسي، وستتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الترم الثاني

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يجب على جميع طلاب الصف الأول الثانوي، تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، قبل حلول موعد هذه الامتحانات الإلكترونية التدريبية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عقد هذه الامتحانات الالكترونية التدريبية، تأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ تطوير المنظومة التعليمية، وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.