عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات تحميل تحديثات تابلت أولى ثانوي استعدادا لعقد الامتحانات التدريبية الأحد القادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ناشدت المدارس الثانوية طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة توصيل التابلت بالإنترنت لتحميل التحديثات الجديدة قبل انعقاد الامتحانات التدريبية.

 

وقالت المدارس الثانوية إن خطوات تحميل تحديثات تابلت أولى ثانوي تتمثل في :

  • الضغط علي الاعدادات (settings)
  • اختيار تحديث البرامج(software update)
  • اختيار التحميل والتنزيل (download and install)
  • لو تم التحديث لاخر اصدار ستظهر شاشة (your software is up to date)
  • كما يمكن فتح برنامج النوكس من التلات نقاط الموجودة بجانبها
  • ثم نختار reload policy

كما شددت المدارس الثانوية على ضرورة التأكد من نزول جميع البرامج وذلك بالدخول علي المتجر (play store) ، و التأكد من أن جميع التطبيقات اسفلها كلمة (installed).

txt

التعليم : إجراءات لتوعية الطلاب بالمشروعات القومية لزيادة الولاء والانتماء

txt

التعليم تصدر خطابا عاجلا باستكمال تطعيم باقي المعلمين والطلاب بلقاح كورونا

وقالت المدارس الثانوية لـ طلاب الصف الأول الثانوي : يرجي مسح تاريخ المتصفح جوجل كروم بالخطوات التالية :

  • افتح المتصفح جوجل كروم
  • اضغط على الثلاث نقاط الموجودة في اعلي يمين النافذة
  • اختار الضبط (settings)
  • اختار الخصوصيه والأمن (privacy and security)
  • اختار مسح بيانات التصفح (clear browsing data)
  • سيظهر تبويبان لتقوم بفتح التبويب (basic) ثم قم بتحديد كل الاختيارات الموجوده واختار جميع الاوقات (all time) ثم قم بالضغط علي (clear data) ، ستظهر رسالة قم بالضغط علي (clear)
  • قم بفتح التبويب (advanced) وقم بتحديد كل الاختيارات الموجودة واختار جميع الاوقات (all time)
  • اضغط علي (clear data) ثم اضغط علي (clear)

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية، التي تقرر أن تنطلق رسميا على التابلت يوم الأحد 20 مارس 2022.

 

ويشمل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية الذي أعلنه وزير التربية والتعليم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 3 مواد فقط تعقد على التابلت على مدار ثلاثة أيام من الأحد 20 حتى الثلاثاء 22 مارس 2022

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التدريبية:

  • الأحد 20 مارس 2022 : لغة أجنبية أولى (ساعة واحدة)
  • الإثنين 21 مارس 2022 : الفيزياء (ساعة واحدة)
  • الثلاثاء 22 مارس 2022 (ساعة واحدة)
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

وقال وزير التربية والتعليم، إن هذه الامتحانات ماهي إلا تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط). 

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد هذه الامتحانات التدريبية داخل المدرسة، وسيتم إتاحتها طوال اليوم الدراسي، وستتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الترم الثاني

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يجب على جميع طلاب الصف الأول الثانوي، تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، قبل حلول موعد هذه الامتحانات الإلكترونية التدريبية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عقد هذه الامتحانات الالكترونية التدريبية، تأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ تطوير المنظومة التعليمية، وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.

المدارس الاول الثانوي التابلت الامتحانات التدريبية طلاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

أوكرانيا تعلن توقف أعمال الصيانة في مفاعل تشرنوبيل

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الأمن الغذائي والزراعة.. كيف تتعامل الدولة مع التداعيات المقلقة اقتصاديا للحرب بأوكرانيا؟

وزير التعليم يدعو متابعيه للانضمام لجروب Mathematica in Egypt عبر فيس بوك

3 أبريل آخر موعد|الخارجية تعلن عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل بالجابون وبوروندي

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

خطوات تحميل تحديثات تابلت أولى ثانوي استعدادا لعقد الامتحانات التدريبية الأحد القادم

وزير الخارجية يسلم رئيس الوزراء الماليزي رسالة من السيسي | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

ترفع فيه الأعمال..سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم

فيديوجراف|بسبب الغيرة من فنانة مشهورة.. انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

أنغام تنفي زواجها بحسين فهمي خلال حفل الكويت.. "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ