توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

تواصل درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، انخفاضها المحلوظ بكافة المحافظات، يصاحبها وجود فرص لسقوط الامطار على مناطق متفرقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس يكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس، فيظل شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنتهي موجة البرد الشديدة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، يوم الأربعاء القادم، لتعود الأجواء مستقرة نسبيا اعتبارا من الخميس والجمعة مع نهاية الأسبوع، حيث يهدأ نشاط الرياح وترتفع درجات الحرارة تدريجيا.

وحول فرص الأمطار المتوقعة، على البلاد، خلال هذه الفترة من اليوم الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل، تكون كالتالي:

طقس اليوم الاثنين: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس غدا الثلاثاء: أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس الأربعاء المقبل: يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، فإن معدلات درجات الحرارة تتراوح خلال هذه الفترة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 16 لـ 17 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 15 لـ 16 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح ما بين 21 لـ 20 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين17 لـ 18 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين23 لـ 20 درجة