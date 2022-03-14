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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان:ميناء بورسعيد البري الجديد صرح خدمي مشيد على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية

ميناء بورسعيد البري
ميناء بورسعيد البري الجديد صرح خدمي مشيد على أحدث النظم

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الميناء البري الجديد أحدث المشروعات القومية العملاقة بحي الضواحي،  والمقام على أحدث الأنظمة في مجال مشروعات  النقل والطرق و يوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، فضلا عن توفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، و الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد ، بما يمثل طفرة فى خدمات النقل بالمحافظة. 

ميناء بورسعيد البري الجديد صرح خدمي مشيد على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية

وقال محافظ بورسعيد إنه فى إطار الخدمات المقدمة للمواطنين، وتماشيا مع التطور غير المسبوق في قطاع الطرق والنقل ببورسعيد، كان لزاما أن يقام مشروع خدمي عملاق يعكس النقلة الحضارية على أرض بورسعيد في قطاع الطرق والنقل، وذلك من خلال إنشاء مجمع مواقف على أحدث طراز يجمع كافة وسائل النقل البري بين المحافظات ويحقق خدمة مميزة للمسافرين من أبناء بورسعيد وزائريها. 

ميناء بورسعيد البري الجديد صرح خدمي مشيد على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية

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وأوضح محافظ بورسعيد أن  مجمع المواقف الجديد بحي الضواحي  يمثل نقلة نوعية حضارية كبرى ببورسعيد ، والذي يضم مختلف سيارات الأجرة والنقل البري بين المحافظات، ويهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون في مكان واحد، للتيسير على المواطنين  والذي جرى تصميمه على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية بشكل يتناسب مع بورسعيد الحضارية الحديثة، و باعتبار أن الميناء البرى سيكون واجهة بورسعيد الحضارية أمام الزائرين، كما أن هذا المشروع الخدمى أصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيه،  بل المحور الأكبر فى بورسعيد بعد أن تم نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، وأحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى.

ميناء بورسعيد البري الجديد صرح خدمي مشيد على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية

وأشار محافظ بورسعيد أن الميناء البري بحي الضواحي،  تم تشغيله فى السابع عشر من يوليو الماضى ، بجانب  الحديقة الدولية المجاورة للميناء البري بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها  لتعكس الواجهة الجمالية ببورسعيد أمام زائريها، وأصبحت إحدى الوسائل الخدمية والترفيهية المقدمة لسكان المناطق المحيطة بالميناء بما يمثل طفرة في مستوى المشروعات المقدمة بحى الضواحى بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها المحافظة، فضلا عن خطة التطوير الشاملة للشوارع المحيطة بالميناء البري الجديد لاستكمال الصورة الحضارية للصرح الخدمي الجديد بحي الضواحي 

ميناء بورسعيد البري الجديد صرح خدمي مشيد على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية
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