أزمة قلبية مفاجئة تنهي حياة طبيب أثناء عمله .. والصحة تنعيه

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بخالص العزاء والمواساه، لأسرة الدكتور محمد علي عبدالرشيد الطبيب المقيم في قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشروق المركزي، بمحافظة القاهرة.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن خالص دعائه للمولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان الدكتور محمد علي عبدالرشيد، قد تعرض، لأزمة قلبية مفاجئة، مساء أمس الأحد، توفي إثرها، بالرغم من محاولات زملائه لإنقاذه حياته.