جامعة كفر الشيخ تشارك فى مسابقة إبداع للكورال الموسيقى

شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الثقافي والفني بفريق منتخب جامعة كفر الشيخ، للكورال في التصفيات النهائية لمسابقة إبداع «10» والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة الجامعات المصرية والمعاهد للموسم العاشر بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك فى لجنة التحكيم بالمسابقة الموسيقار هانى مهنى، الفنانة مروة ناجى، الدكتور عز الدين طه، ويشارك فى المسابقة بالموسم العاشر 18 جامعة فى مجال الموسيقى، 28 جامعة فى مجال الكورال.



وقدم منتخب الجامعة للكورال عرض فني رائع ميدلي مكون من ستة أغاني للكورال ، جماعي وثلاث أغاني صولو الأول الطالب عاطف الحويط والثاني الطالبة هدير أحمد والثالث الطالب محمد عزت والعرض بتدريب وبقيادة المايسترو الدكتور سهير مجدي وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتعد مسابقة إبداع من أهم المسابقات لاكتشاف مواهب الشباب والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى العديد من المجالات.