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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحذر روسيا: لن نكون طريقا للالتفاف على العقوبات الغربية

علم إسرائيل
علم إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، أن تل أبيب لن تكون سبيلا لالتفاف روسيا على العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، جاءت تصريحات لابيد خلال زيارة إلى سلوفاكيا، اليوم الاثنين، في إحاطة صحفية مشتركة مع نظيره السلوفاكي، إيفان كورتشوك.

وقال لابيد "تنسق وزارة الشؤون الخارجية الأمر مع الشركاء بما يشمل بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة المطارات ووزارة الطاقة وجهات أخرى".

وأوضح أن إسرائيل لن تتجاهل ولن تتغاضى عن العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية.

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وكرر وزير الخارجية الإسرائيلية موقفه بشأن الغزو الروسي، قائلا إن “هذه الحرب يجب أن تتوقف، فالقارة الأوروبية شهدت الكثير من الحروب، وكان الشيء الوحيد الذي نتج عن هذه الحروب هو المعاناة الرهيبة”.

ولفت إلى أنه "في السنوات الأخيرة كان هناك سلام في أوروبا، ونتج عنه الازدهار الذي لم يعرفه البشر من قبل".

وأضاف لابيد، أن إسرائيل ستساعد بجهود الوساطة بقدر ما تستطيع لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والتوصل إلى حل سلمي واستعاد السلام، قائلا إن "إسرائيل تعمل بالتنسيق الكامل مع حليفتنا الولايات المتحدة الأمريكية ومع شركائنا الأوروبيين لمحاولة إنهاء هذه المأساة العنيفة في أسرع وقت ممكن، ولمنع استمرار المأساة".

إسرائيل روسيا عقوبات جيروزاليم بوست ​أوكرانيا​ و​روسيا

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