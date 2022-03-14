الإعلام المصري ودعم الجمهورية الجديدة على مائدة الجلسات الحوارية لملتقى القيادات الشبابية

ضمن فعاليات الملتقي الأول للقيادات الشبابية الإعلامية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام خلال الفترة من ١٣ إلي ١٦ مارس الجاري بمشاركة شباب وطلاب كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات المصرية ، بواقع ١٦٠ مشاركا يمثلون ٣٦ كلية وقسم إعلام على مستوى محافظات الجمهورية ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أقيمت ، صباح اليوم الاثنين، جلسة بعنوان الإعلام المصري ودعم الجمهورية الجديدة بحضور الأستاذ الدكتور سامى الشريف عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والأستاذ مصطفي مسلم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أوضح الدكتور سامى الشريف أن الإعلام المصري والوطني يلعب دوراً مهماً في توعية المواطن المصري وتعريفه بالجمهورية الجديدة والتى ستكون جمهورية العلم والعمل ، جمهورية بناء الإنسان المصري وتمكين الشباب في مختلف المجالات.

نوه أن للإعلام دور كبير في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل المتغيرات الجارية والتطور الذي تشهده مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما يتطلب تطوير الأداء لتقديم محتوى إعلامي هادف يتماشى مع بناء الجمهورية الجديدة، ويستهدف قاعدة عريضة من الشباب والنشء والأسر المصرية.

أكد الشريف على الالتزام بمعايير المصداقية والشفافية والنزاهة والمهنية وربط ذلك في دعم الصناعة الإعلامية الخادمة للوطن ومساعدة حراكها نحو التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، قال مصطفي مسلم عضو المركز الإعلامي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي تبذل جهوداً كثيرة لخدمة الوطن والمواطنين وبالأخص الشباب والنشء لتعزيز قيم الولاء والانتماء".

أشاد مسلم بجهود الإعلام الوطنى والمحلي لدعم الجمهورية الجديدة من خلال تقديم الحقائق ومكافحة الأفكار المغلوطة، وتوضيح كم الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الملتقي يتضمن العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية والورش التدريبية والتأهيلية ومنها الاعلام الرياضي ونبذ العنف والتعصب بالملاعب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاعلام المصري وتحديات المرآة والطفل والسوشيال ميديا والاعلام السياحي والاعلام المحلي والوطني في عهد الجمهورية الجديدة و ماذا عن تشجيع البحث العلمي والخيال الابتكاري لدى الصناعة الإعلامية؟ والمنظور الإعلامي في حل القضايا الافريقية والعربية والأزمات الدولية و دور الاعلام في تحسين سلوك النشء والشباب والمحافظات الحدودية في عيون شباب الاعلام ودور الإعلام الوطنى في التوعية البيئية والمتغيرات المناخية و الاعلام والتحول الرقمي وميثاق الشرف الإعلامي - قوانين واخلاقيات( السياسات الإعلامية الحديثة) الي جانب تنظيم بعض الزيارات الميدانية الي المؤسسات الإعلامية الكبرى.