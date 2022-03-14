عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية: توزيع ألف كيلو لحوم وكراتين مواد غذائية على 500 أسرة

تضامن الغربية : توزيع
تضامن الغربية : توزيع ألف كيلو لحوم وكراتين مواد غذائية على

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية اليوم، توزيع جمعية الأورمان بالتعاون مع المديرية ألف كيلو لحوم  وكراتين مواد غذائية على 500  أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية شرشابه مركز زفتى، في إطار دعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية.

بعد العقوبات الغربية.. جزر الباهاما توقف التعامل مع الشركات الروسية


وأكدت المديرية، أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم، والتخفيف عن كاهل غير القادرين،  ورسم الضحكة على وجوه الأسر المستفيدة وإدخال البهجة والسرور عليهم، ولفتت أن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي. 

تحرير 18 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في الغربية


وأضافت، أن التوزيع تم تحت رعاية المديرية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة ، وأن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بوسائل الدعم المختلفة.

IMG-20220314-WA0066
IMG-20220314-WA0066
IMG-20220314-WA0068
IMG-20220314-WA0068
IMG-20220314-WA0067
IMG-20220314-WA0067
IMG-20220314-WA0069
IMG-20220314-WA0069
تضامن الغربية التضامن الاجتماعي الغربية مساعدات ذوي الاحتياجات الخاصة جمعية الاورمان مركز زفتى مواد غذائية القرى الاكثر احتياجا قرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

خالد الغندور : الزمالك سيضم 10 صفقات من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

إنذار أخير.. روسيا: إمدادات الأسلحة الغربية أهداف مشروعة

ترشيحاتنا

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

مستشفى النجوم| حزن نجوى فؤاد.. وتطور في حالة أحمد حلاوة وليلى طاهر

هل قصدت حسام حبيب.. سر بكاء شيرين في حفل الكويت وتفاعل الجمهور معها

عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وزير الأوقاف: القضية السكانية تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد الإرهاب

4.9 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر بعد جائحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

القاهرة تغيرت.. يسري نصر الله: واجهنا صعوبات في تصوير "منورة بأهلها "

تحدث عن فلسطين.. لاعب الإسكواش علي فرج يتصدر الاهتمام العالمي

يسري نصرالله: السيناريو دفعتنى لمنورة بـأهلها.. والشغف بالعمل مع أمين راضي

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ