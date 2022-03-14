تضامن الغربية: توزيع ألف كيلو لحوم وكراتين مواد غذائية على 500 أسرة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية اليوم، توزيع جمعية الأورمان بالتعاون مع المديرية ألف كيلو لحوم وكراتين مواد غذائية على 500 أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية شرشابه مركز زفتى، في إطار دعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية.



وأكدت المديرية، أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم، والتخفيف عن كاهل غير القادرين، ورسم الضحكة على وجوه الأسر المستفيدة وإدخال البهجة والسرور عليهم، ولفتت أن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.



وأضافت، أن التوزيع تم تحت رعاية المديرية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة ، وأن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بوسائل الدعم المختلفة.

IMG-20220314-WA0066

IMG-20220314-WA0068

IMG-20220314-WA0067