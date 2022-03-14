لحظة قصف الجيش الروسي مبنى سكني في أوكرانيا.. فيديو

عرضت فضائية “الحدث”، مقطع فيديو بعنوان، لحظة قصف الجيش الروسي مبنى سكني في أوكرانيا.

تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا تعليق معظم الواردات إلى روسيا، مما أدى إلى توقف خطوط إنتاج مصانع تجميع لادا هذا الأسبوع.

قال متحدث باسم رينو في روسيا وهي الشركة الأم لـ"لادا" إن الإنتاج على نطاق ضيق سيستأنف الأسبوع المقبل، ولكن مع بعض الإجازات القسرية بسبب نقص الإمدادات.

بحسب موقع "كار آند درايفر" المتخصص في النقل والسيارات، ظهرت الدفعة الأولى للسيارات التي تحمل علامة Lada التجارية في عام 1973 خلال الحقبة السوفيتية، وتعد العلامة التجارية لادا رمزًا من رموز دولة روسيا حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يحرص على التقاط الصور التذكارية خلف عجلات قيادة العلامة التجارية التاريخية لادا. حاليا وبسبب الصراعات السياسية والاضطرابات في حركة التجارة العالمية، أوقفت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب غزو أوكرانيا، بناء سيارات لادا.

في تقريرها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية أن مصانع العلامة التجارية الروسية لادا "توقفت" هذا الأسبوع لأن العقوبات حرمت المنشآت الروسية من المكونات والإمدادات اللازمة لتصنيع سيارات جديدة. تمتلك "رينو جروب" حصة بنسبة 67.6% من Avtovaz ، وهي الشركة التي تصنع سيارات لادا والمالكة لها. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن أكثر من 20% من المكونات التي تحتاجها Avtovaz هي واردات من دول أخرى، وهي الأجزاء التي أصبحت عسيرة الوصول بعد محاولات تحجيم روسيا وقطع الموارد عنها وحصارها اقتصاديا.