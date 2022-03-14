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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلغاء حفل هيفاء وهبي في الولايات المتحدة الأمريكية.. تفاصيل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أعلنت النجمة اللبنانية  هيفاء وهبي، إلغاء حفلها في  الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان مقرراً له يوم 19 مارس الجاري .

وكتبت هيفاء وهبي  عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "لأسباب خارجة عن إرادتى وإرادة المنظمين لن أتمكن من إحياء الحفلة الّتي كانت مقرة بتاريخ 19 مارس في ولاية لاس فيجاس الأمريكية".

هيفاء وهبي وسعر فستانها:

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير في عيد ميلادها.
ولفتت هيفاء وهبي الأنظار في عيد ميلادها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون البينك الفاتح.
وحمل فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها، توقيع دار الأزياء Oscar de la renta ،  وبلغ سعر التصميم 4690 دولار أمريكي أي ما يقرب من 72 ألف جنيه مصري.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة أيضا.
تطرح المطربة هيفاء وهبى، أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم “بس بس”، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناتها على اليوتيوب.

وتتعاون هيفاء وهبى، فيها مع عمرو المصرى ، والملحن سامر أبو طالب، والموزع عمرو الحضرى.

هيفاء وهبي حياتها الشخصية:
ولدت الفنانة هيفاء وهبي ، في العاشر من مارس عام 1972 من أب لبناني وأم مصرية بجنوب لبنان، وفي التسعينيات، تزوجت من ابن عمها نصر فياض عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً فقط، وسافرت معه إلى نيجيريا حيث كان يعمل هنا،  وخلال فترة الحمل  عادت هيفاء إلى لبنان وانفصلت عن فياض وأنجبت منه ابنة واحدة هي زينب.

بعدها تزوجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في 24 أبريل عام 2009 في بيروت، وكان من بين ضيوف حفل الزفاف المطربة أنستاشيا، كارمن إلكترا، شون كومبس، جوجوش، نوال الزغبي، نجوى كرم، راغب علامة، وشيرين عبد الوهاب، وقد أنفصلت  هيفاء عن أحمد أبو هشيمة في نوفمبر عام 2012.

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