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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 18 مدنيا في غارات جوية على مبني تابع للتليفزيون الأوكراني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال عمدة منطقة ريفني الواقعة بشمال أوكرانيا، فيتالي كوفال، اليوم الإثنين، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في غارة جوية على مبني تابع للتليفزيون الأوكراني.

وحسب “رويترز” قال كوفال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “ما زال هناك أشخاص تحت الأنقاض”.

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إلى ذلك، لم تحرز القوات الروسية تقدما كبيرا نحو كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما قال مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم.

وحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، تقع القوات الروسية على بعد حوالي 15 كيلومترا أو 10 أميال من وسط مدينة كييف.

وقال المسئول إن "تقدم روسيا تقريبا لا يزال متوقفا"، مضيفا أن البنتاجون لا يزال يعتقد أن القوات الروسية تعتزم تطويق كييف.

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