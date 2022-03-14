الحكومة: قريبا إعلان حافز إضافي للمزارعين لتوريد أكبر كمية من القمح ..فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه قريبا سيتم الإعلان عن الحافز الإضافي بتكليف من الرئيس السيسي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "نستهدف إستلام 6 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم الزراعي الحالي".

ولفت إلي أنه سيتم إعطاء أسمدة مدعمة لأصحاب الحيازات الكبيرة لتوريد أكبر قدر من الأقماح.

وأشار السفير نادر سعد، إلي أن مصر لديها مخزون إستراتيجي قوي ووفير، مشيرا إلي أن هناك إعلان عن الأسعار الإسترشادية للسلع من جانب إتحاد الغرف التجارية.

