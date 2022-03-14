تعليم الجيزة تحصد المركز الثاني على الجمهورية بأجمل حديقة ..شاهد

افتتحت اليوم الإثنين الموافق 2022/3/14، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معرض نباتات ومنتجات التربية الزراعية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور/طارق شوقي، وذلک بمشاركة (15) محافظة منتجات، و (6) محافظات نباتات، وذلک بمقر ديوان عام الوزارة، تحت إشراف علاء الدين شعبان درويش مدير عام تنمية مادة التربية الزراعية.

وتم افتتاح المعرض بحضور الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وأشرف سَلُّومَة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومنال سُلطان موجه عام التربية الزراعية، وأسرة التربية الزراعية مركزي.

وفازت مديرية الجيزة التعليمية بالمركز الثاني مُمثِّلةً في إدارة البدرشين لأجمل حديقة على مستوى الجمهورية، حيث تمّ عرض مُنتجات مديرية الجيزة التعليمية من نباتات الزينة بأنواعها المختلفة، وجميع أنواع المخلِّلات والحلوى البلديّة، وجميع أنواع المشروبات الطبيعية والمستخلصة، كما تمَّ عرض جميع أنواع المَربَّات المختلفة والفسيخ.

وتمَّ المُرور على جميع المعروضات والمنتجات من جميع المحافظات، وتمت الإشادة بجميع المنتجات وأنها من صنع أيدي أبنائنا الطلاب.

وصرّحت الدكتورة راندة شاهين بأن هذا المعرض لن يكون الأخير، وسيتمُّ دعم جميع المحافظات للمشاركة بأكبر قدر ممكن من المنتجات والنباتات تدعيمًا للعملية التعليمية والأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية.

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