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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أشهر الهواتف الذكية التى تدعم لعبة ببجي BGMI 90 FPS

أشهر الهواتف الذكية التى
أشهر الهواتف الذكية التى تدعم لعبة ببجي BGMI 90 FPS

تندرج لعبة PUBG Mobile ضمن ألعاب الفيديو الثورية العالمية التى لها شهر عالمية ويفضل مستخدمو ألعاب الفيديو في العالم لعبها على هواتفهم الذكية، وكان هناك عدد من الهواتف الذكية القليلة التى تدعم لعبة ببجي BGMI 90 FPS، ولكن مع مرور الوقت أصبح هناك الكثير من الهواتف الذكية التى تدعمها.

 

وبحسب موقع Sportskeeda فإن هناك عددا من أشهر الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق التى تدعم لعبة ببجي  BGMI 90 FPS ، ومنها :

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هاتف وان بلس OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro lộ ảnh render: Mặt lưng bóng sáng với camera Hasselblad
هاتف وان بلس OnePlus 9 Pro

ويأتى بشاشة منحنية قياس 6.7 بوصة، من نوع Fluid Display 2.0 مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، ودعم + HDR10 ، 4 و كاميرات خلفية، من شركة Hasselblad ، حيث تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 50  ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافى بدقة 8 ميجابيكسل مع أخرى ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED ، وتتميز الكاميرات بتسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية .  


ويحتوى على بطارية 4500  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 50 واط ، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيستطيع الشحن بشكل كامل فى 29 فقط، وسيستغرق الشحن لاسكيا للوصول إلى 100 % من الشحن حوالى 43 دقيقة فى حين أن الشحن السلكى سيستغرق 29 فقط، ومعالج Snapdragon 888 الجديد مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C.

 

هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21, S21+ 5G | Samsung Australia


وجاء بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.2 بوصة، بجودة عرض FHD+، بدقة 1080×2400 بكسل، تدعم الشاشة معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.8، وكاميرا ثانية للتصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا ثالثة للتقريب بدقة 12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.


ويحتوي على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، مع معالج Exynos 2100 وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت. 


هاتف شاومى Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Poco X3 Pro - 6GB RAM - 128GB - Frost Blue | 2B Egypt
هاتف شاومى Xiaomi Poco X3 Pro


يمتاز بشاشة مثقبة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 6، مع كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.


ويحزم بطارية كبيرة بقوة 5160 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط ، ومعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 860، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت.  

 

أرخص هاتف يدعم لعبة ببجي  BGMI 90 FPS


هاتف أوبو Oppo reno 3 pro 

سعر و مواصفات Oppo Reno 3 Pro - مميزات و عيوب اوبو رينو 3 برو - موبيزل
هاتف أوبو Oppo reno 3 pro 


ويعتبر أرخص هاتف يدعم  لعبة ببجي  BGMI 90 FPS وحصل على شاشة كبيرة من نوع SuperAmoled، بدون حواف، بقياس 6.4 بوصة وبدقة FHD+، مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 5 للوقاية من الخدوش والصدمات،  ويأتي مستشعر بصمة الإصبع، بدقة 48 ميجابيكسل وبفتحة عدسة واسعة F1.8، وكاميرا رباعية خلفية، كاميرا UltraWide بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا مقربة Telephoto بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين للتصوير السيلفي كاميرا بدقة 44 ميجابكسل مع كاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل.


ويعمل بمعالج ثماني النواة من نوع MediaTek Helio P95، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية، إلى جانب بطارية بسعة 4025 ميللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط. 
 

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