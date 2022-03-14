هل "نوروفيروس" سلالة جديدة من كورونا؟.. أستاذ مناعة يكشف التفاصيل..فيديو

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، إن أعداد المطعمين حول العالم زادت بشكل واضح، مؤكدا أن ذلك ساهم في انخفاض أعداد الإصابات، ولكن ظهر نوع آخر من الفيروس.

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن متحور أوميكرون كان أقل حدة من المتحورات الأخرى، مشيرا إلى أن “نوروفيروس” والذي انتشر مؤخرا في أوروبا، ليس جديدا.

وتابع، أن “نوروفيروس”، يسمى "بفيروس القيء" او ما يسمى "ببرد المعدة" ويصاحبه قيء وإسهال، وانتشر بطريقة كبيرة لعدم وجود الاجراءات الاحترازية في اوروبا.

وأشار أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا إلى أن هذا المرض ينتقل عن طريق التلامس سواء السلام باليد او لمس سطح ملوث، مؤكدا أن غسل اليدين والفواكه والخضروات مهم ويحد من انتشار الفيروسات.

وأكد ياسر الشربيني أن هناك دراسات هامة أثبتت أن الإصابة بفيروس كورونا، تؤثر على المخ.