أخبار الفن.. أزمة حسن شاكوش وأصالة.. النصب على محمد جمعة.. وسقوط غادة عادل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

رد نقابة الموسيقيين على اتهام حسن شاكوش بسرقة لحن بيلا تشاو.. خاص

أثار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حالة من الجدل الواسع فور الإعلان عن طرح أغنية جديدة بعنوان “جود مورينج بيبى” واتهمه رواد السوشيال ميديا بسرقة لحن أغنية “بيلا تشاو” والاستعانة به فى أغنيته الجديدة.

وكشف المستشار سعد متولى بنقابة المهن الموسيقية عن موقف حسن شاكوش من الأمر، مؤكدا فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن حسن شاكوش ليس له علاقة بالنقابة وليس عضوا بها حتى يمكن محاسبته.

هجوم شرس على أصالة بسبب فلسطين.. والمطربة تعتذر.. تفاصيل

تعرضت الفنانة أصالة الى هجوم شرس بسبب تفاعلها مع تغريدة ضد فلسطين وهو الامر الذى دفع عدد من نشطاء السوشيال ميديا الفلسطينين للهجوم عليها.

وعلقت اصالة على تغريدة بالإعجاب وهى عبارة عن : “رحت فيها يا بوتين.. مدام الفلسطينيين واقفين معاك.. ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا ضيعوها”.

عمر كمال يصور أغنية انتى قطتى بطريقة الفيديو كليب

قرر المطرب عمر كمال تصوير اغنيته الجديدة “انتى قطتى” بطريقة الفيديو كليب، ومن المقرر ان يشارك فيها مع المطرب حمادة مجدى.

أغنية “انتى قطتى” للمطرب عمر كمال ، انتهى من تسجيلها ومن المقرر طرحها فور الانتهاء من تصوير الفيديو كليب.

محمد جمعة يكشف عن تعرضه للنصب.. تفاصيل

تعرض الفنان محمد جمعة، إلى النصب من جانب شركة محمول معروفة، وهو ما أعلن عنه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

هيدي كرم: الرجل يشكل عبئا كبيرا على المراة أكثر من الأطفال.. فيديو

رأت الفنانة هيدي كرم أن الرجل يشكل عبئًا كبيرًا على المرأة، وأكبر من عبء الأطفال.

وسردت "كرم" خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج "راجل و2ستات" الذي تقدمه مع الإعلامية شيرهان أبو الحسن والفنان سامح حسين على قناة "ON"، موقفًا لإحدي صديقاتها قالت فيه إن زوجها يشكل عبئا عليها وعلى الأطفال، مشيرةً إلى أن هذه حالة استثنائية ولكن أحيانًا المرأة تضع خطوطًا عريضة في المنزل وحين يتدخل الرجل في هذا تصبح مشكلة.

سقوط غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف في برومو مسلسل "أحلام سعيدة"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “أحلام سعيدة”، برومو جديد للعمل والذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وشهد البرومو الخاص بمسلسل “احلام سعيدة”، سقوط غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف بطريقة كوميدية وهو ما تسبب فى فزع وقلق يسرا.