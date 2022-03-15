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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر شعبان: عملية تشعيع الدم تهدف لمنع أمراض نقل الدم.. فيديو

نقل الدم
نقل الدم

قال الدكتور ياسر شعبان، رئيس قسم الوقاية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، إن تشعيع الدم يعني إعطاء جرعة بسيطة للدم تصل إلى إلى 25 جرعة لمنع أمراض نقل الدم.

 

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "كواشف تشعيع الدم تستخدم فى عمليات تشعيع الدم وبعض مكوناته لمرضى الأورام، وهي كواشف كيميائية تعتمد على حدوث تفاعل كيميائى معين".

 


وأشار الدكتور ياسر شعبان، رئيس قسم الوقاية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع: "عندما يأخذ المريض جرعة من تشعيع الدم لن تحدث له مشاكل، خاصة المرضى الذين لديهم مشاكل مناعية لتحييد الخلايا اللمفاوية"، موضحا: "في الوقت الحاضر الطريقة الوحيدة المقبولة لمنع مرض نقل الدم هى تشعيع الدم ومكوناته قبل عملية نقل الدم".

نقل الدم الاورام تفاعل كيميائي برنامج من مصر الاشعاع

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