إيهاب أمين نجم سلة الأهلي: التتويج بكأس مصر جاء عن جدارة واستحقاق

قال إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، إن التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري، جاء عن جدارة واستحقاق.

وقال إيهاب، في تصريح صحفي " الجميع بذل أقصى ما في وسعه للتتويج بالبطولة، خاصة أنها كانت أمام منافس قوي، لكن الفوز كان من نصيبنا في النهاية".

وأضاف: "بطولة كأس مصر لكرة السلة لن تكون الأخيرة، حيث يخوض الفريق كل بطولة من أجل التتويج بها".

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد توج بلقب كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65.