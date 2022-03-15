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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تصوير من أجل زيكو شهد مواقف طريفة.. كنت أذهب مع أبويا التصوير في الأعمال الفنية.. أبرز 5 تصريحات لكريم محمود عبد العزيز مع صاحبة السعادة

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

فرحت بفيلم موسى 
تصوير من أجل زيكو متعب 
كنت طالب مجتهد حتى خمسة ابتدائي
بكيت بعد عرض دوري في الاختيار ١
والدي رفض دخولي عالم التمثيل

 

قال الفنان كريم محمود عبد العزيز، إن المخرج بيتر ميمي استطاع قراءة أدواتي بشكل جيد، مضيفا أنه أخرج فيلم موسى في الصيف الماضي.

 

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في حوار مع الاعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن جاءت فكرة تقديم فيلم موسى بعد أن قدمت أدوارا مختلفة وكنت أبحث عن شيء مختلف، متابعا أن المخرج بيتر ميمي كلمني للمشاركة في فيلم موسى.

 

وتابع الفنان كريم محمود عبد العزيز، أن بعد أن قرأت أوراق فيلم موسى شعرت بالفرحة بالعمل الرائع، لافتا إلى أن تصوير العمل كان في غاية الروعة والراحة النفسية.

 

وأكد الفنان كريم محمود عبد العزيز، أن فيلم موسى من الأعمال الفنية القريبة لي في مشواري الفني، مشيرا إلى أنه قدم دور شاب يعاني شبه مرض التوحد.

عبر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن عميق حبه لفيلم من أجل زيكو، مؤكدا أنه هذا الفيلم من أقرب الأعمال الفنية لي.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في حوار مع الاعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن تصوير الفيلم شهد مواقف طريفة، ومنها أن فيلم من أجل زيكو كان متعبا لأن الحضور للتصوير في الرابعة فجرا والخامسة فجرا.

وتابع الفنان كريم محمود عبد العزيز، أن أستاذ محمد محمود ذهب وأخذ منوما لأنه لا يعرف أن ينام، وحكى لنا الأمر، وكنا نصور المشهد ونام وكان موقفا طريفا ما حدث.
كشفت الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية في الصغر، مؤكدا أنه كان طالبا مجتهدا في التعليم في الصغر.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن :"كنت طالب مجتهد لحد الصف الخامس الابتدائي بعد كده باظت مني، بس انا كويس".

فيما كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن بدايته في عالم الفن، مؤكدا أنه كان لدي والده الفنان محمود عبد العزيز رفض لدخولي عالم الفن.
عبر الفنانة كريم محمود عبد العزيز، عن سعادته بتقديم دور في مسلسل الاختيار الجزء الأول.

وقال كريم محمود عبد العزيز، في حوار مع الاعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، إن اعتز بدوري في مسلسل الاختيار الجزء الأول، مضيفا أن هذا العمل الفني الرائع جعلني أبكي كثيرا.

وأضاف الفنانة كريم محمود عبد العزيز، أن تأثرت نفسيا بالدور، وبعد عرضه وجدت المشهد الذي قدمته ترند على السوشيال ميديا. 
كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن بدايته في عالم الفن، مؤكدا أنه كان لدي والده الفنان محمود عبد العزيز رفض لدخولي عالم الفن.

 

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في حوار مع الاعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن :"كنت اذهب مع ابويا التصوير في الأعمال الفنية وفي المسرح، وكنت أشعر أن هناك شيئا بداخلي".

وتابع الفنان كريم محمود عبد العزيز، إن عرض على عمل مع الفنانة دلال عبد العزيز، وكنت في غاية التوتر والخوف، لافتا إلى أن بعد هذه التجربة وشعرت نفسي ممثل فاشل ورفضت الموضوع.

وأكمل الفنان كريم محمود عبد العزيز، أن عرض على بعد ذلك دور في مسلسل رجل في زمن العولمة، وكنت في مرحلة الثانوية العامة ووالدي وقتها رفض ان اقدم اي ادور واهتم بدراستي. 
 

كريم محمود عبد العزيز بيتر ميمي اسعاد يونس صاحبة السعادة فيلم موسى

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