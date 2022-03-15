البلدي بـ 43 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15 مارس

خدمة إخبارية دقيقة ومتنوعة يقدمها يوميا موقع “صدى البلد”، ومنها أخبار الأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 34 و 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 43- 44 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 36-38 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 37- 39 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 78 - 82 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 25 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 9.25_9.5 جنيه

كتكوت ساسو : 3.25 _ 3.5 جنيه

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55 - 55.5 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 58 - 58.5 جنيه للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 59-60 جنيها.



أسعار البط اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.