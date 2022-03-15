محمد شبانة: هناك محاولات للزج باسم الأهلي في صفقة مهاجم إنبي

كشف الإعلامي محمد شبانة حقيقة دخول النادى الاهلي في مفاوضات مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس ": ما يتردد عن مفاوضات الاهلي مع جون ايبوكا مهاجم إنبي؛ غير صحيح وموسيماني لم يطلب اللاعب أو متابعته، بل هناك محاولات للزج باسم الأهلي في الصفقة".

وواصل: " اللاعب تم عرضه من جانب عدة وكلاء، وأغلقنا الملف نهائيا بعدم التفاوض معه خاصة أن الفريق يمتلك 5 لاعبين أجانب والقائمة مكتملة".

وأوضح : بعض الوكلاء يحاولون الاستفادة من تواجد اسم الأهلي بجانب اي لاعب حتي يتم تسويقه بمقابل مادي كبير خاصة أن المنافسة بين القطبين علي اللاعبين وراء ارتفاع اسعار الصفقات .