أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 مارس

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا إذ وصل كيلو الكوسة، والفاصوليا بين جنيه و10 جنيهات، في سوق الجملة بالعبور.

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الفاكهة والخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور:



أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 10و15 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أما أسعار الفاكهة فكانت كالتالي:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.