متفشي بالمدارس والمستشفيات في بريطانيا.. ما علاقة نوروفيروس بكورونا

في الوقت الذي يواجه فيه العالم الموجة الخامسة من فيروس كورونا التاجي التي شهدنا ذروتها الفترة الماضية، ظهر فيروس جديد تفشى بشكل هائل في بريطانيا وهو نوروفيروس ، مع إطلاق تحذيرات من المسؤلين البريطانين تجاه أعراض نوروفيروس الجديد والذي ظن البعض أنه سلالة جديدة من سلالات كورونا المتحورة .

تفاصيل نوروفيروس

هذا الفيروس معدي بدرجة كبيرة، وعادة ما ينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوث خلال التحضير أو ينتشر عن طريق الأسطح الملوثة، ويمكن أيضا أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد الأشخاص المصابين.

وتحدث عدوى نوروفيروس في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس، ويمكن أن تتسبب في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

أعراض نوروفيروس



ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن أعراض نوروفيورس هي القيء والإسهال ، لكن البعض لا يعلم أن آلام البطن والأطراف وارتفاع الحرارة هي أيضا علامة على الإصابة بهذا الفيروس .

وتشمل الأعراض الرئيسية للفيروس الغثيان المفاجئ والقيء والإسهال، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وألم في البطن وألم في الأطراف، وينتشر الفيروس عن طريق لمس الأشياء الملوثة بالفيروس، أو أن يلمس الشخص الفيروس بفمه من خلال مادة ملوثة بالفيروس.

كما يمكن أن يصل الفيروس إلى الأسطح من خلال الأشخاص المصابين، ويمكن أيضًا أن ينتقل الفيروس عن طريق تناول الطعام الذي أعده شخص مصاب.

وتستمر أعراض نوروفيروس لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تماما دون الحاجة إلى علاج، لكن البعض يحتاجون إلى علاج مطول مثل الأطفال والمسنين.



علاقة نوروفيروس بكورونا

البعض اعتقد أن نوروفيروس هو شكل جديد من سلالات كورونا، لكن في الحقيقة هو ليس كذلك بل هو فيروس معروف اسمه حشرة القيء الشتوية، ويرجع سبب تفشيه في بريطانيا بهذا الشكل الهائل مؤخراً، إلى تخفيف قيود فيروس كورونا هناك ، حيث ازداد التواصل الاجتماعي، وتسللت مع ذلك الجراثيم الأخرى إلى الحياة اليومية، ومع بدء الناس في الاختلاط أكثر، فإن عدد حالات تفشى المرض بدأت في الارتفاع مرة أخرى.

كما قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، أن نوروفيروس المنتشر في أوروبا ليس فيروس جديد، لكنه ليس من سلالات كورونا بل ظهر بعد تخفيف الثيود .

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن “نوروفيروس”، يسمى "بفيروس القيء" او ما يسمى "ببرد المعدة" ويصاحبه قيء وإسهال، وانتشر بطريقة كبيرة لعدم وجود الاجراءات الاحترازية في اوروبا.

وأشار أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا إلى أن هذا المرض ينتقل عن طريق التلامس سواء السلام باليد او لمس سطح ملوث، مؤكدا أن غسل اليدين والفواكه والخضروات مهم ويحد من انتشار الفيروسات.