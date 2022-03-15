عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

متفشي بالمدارس والمستشفيات في بريطانيا.. ما علاقة نوروفيروس بكورونا

نوروفيورس
نوروفيورس

في الوقت الذي يواجه فيه العالم الموجة الخامسة من فيروس كورونا التاجي التي شهدنا ذروتها الفترة الماضية، ظهر فيروس جديد تفشى بشكل هائل في بريطانيا وهو نوروفيروس ، مع إطلاق تحذيرات من المسؤلين البريطانين تجاه أعراض نوروفيروس الجديد والذي ظن البعض أنه سلالة جديدة من سلالات كورونا المتحورة .

تفاصيل نوروفيروس

هذا الفيروس معدي بدرجة كبيرة، وعادة ما ينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوث خلال التحضير أو ينتشر عن طريق الأسطح الملوثة، ويمكن أيضا أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد الأشخاص المصابين.

وتحدث عدوى نوروفيروس في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس، ويمكن أن تتسبب في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

أعراض نوروفيروس


ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن أعراض نوروفيورس هي  القيء والإسهال ، لكن البعض لا يعلم أن آلام البطن والأطراف وارتفاع الحرارة هي أيضا علامة على الإصابة بهذا الفيروس .

وتشمل الأعراض الرئيسية للفيروس الغثيان المفاجئ والقيء والإسهال، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وألم في البطن وألم في الأطراف، وينتشر الفيروس عن طريق لمس الأشياء الملوثة بالفيروس، أو أن يلمس الشخص الفيروس بفمه من خلال مادة ملوثة بالفيروس.

كما يمكن أن يصل الفيروس إلى الأسطح من خلال الأشخاص المصابين، ويمكن أيضًا أن ينتقل الفيروس عن طريق تناول الطعام الذي أعده شخص مصاب.

وتستمر أعراض نوروفيروس لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تماما دون الحاجة إلى علاج، لكن البعض يحتاجون إلى علاج مطول مثل الأطفال والمسنين.

txt

وزارة الصحة: مصر شهدت انخفاضًا في معدل الإصابات بفيروس كورونا

txt

تاج الدين: إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء تدرس الإجراءات المتبعة خلال رمضان


علاقة نوروفيروس بكورونا

البعض اعتقد أن نوروفيروس هو شكل جديد من سلالات كورونا، لكن في الحقيقة هو ليس كذلك بل هو فيروس معروف اسمه حشرة القيء الشتوية، ويرجع سبب تفشيه في بريطانيا بهذا الشكل الهائل مؤخراً، إلى تخفيف قيود فيروس كورونا هناك ، حيث ازداد التواصل الاجتماعي، وتسللت مع ذلك الجراثيم الأخرى إلى الحياة اليومية، ومع بدء الناس في الاختلاط أكثر، فإن عدد حالات تفشى المرض بدأت في الارتفاع مرة أخرى.

 

كما قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، أن نوروفيروس المنتشر في أوروبا ليس فيروس جديد، لكنه ليس من سلالات كورونا بل ظهر بعد تخفيف الثيود .

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن “نوروفيروس”، يسمى "بفيروس القيء" او ما يسمى "ببرد المعدة" ويصاحبه قيء وإسهال، وانتشر بطريقة كبيرة  لعدم وجود الاجراءات الاحترازية في اوروبا.

 

وأشار أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا إلى أن هذا المرض ينتقل عن طريق التلامس سواء السلام باليد او لمس سطح ملوث، مؤكدا أن غسل اليدين والفواكه والخضروات مهم ويحد من انتشار الفيروسات.

اعراض نوروفيروس تفاصيل نوروفيروس الموجة الخامسة أعراض نوروفيروس الجديد سلالات كورونا علاقة نوروفيروس بكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

موضوعات متعلقة

هل "نوروفيروس" سلالة جديدة من كورونا؟.. أستاذ مناعة يكشف التفاصيل..فيديو

عاد من حيث بدأ.. تفاصيل هجمة مرتدة لفيروس كورونا في الصين

ترشيحاتنا

متفشي بالمدارس والمستشفيات في بريطانيا.. ما علاقة نوروفيروس بكورونا

القومي للبحوث الفلكية: هزة أرضية بمقياس 4 ريختر تضرب جنوب الصحراء الغربية

البيت الأبيض: مناقشات أمريكية صينية حول العمليات الروسية في أوكرانيا

متى ليلة نصف شعبان 2022؟.. من مغرب الخميس لديك 10 ساعات فلا تضيعها

منع تصدير الحبوب الروسية والأسمدة الأوكرانية.. قطاع الزراعة بالعالم يواجه أزمة خطيرة

الأرصاد: الموجة الباردة تستمر حتى الغد.. والعظمى بالقاهرة 15 درجة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. موقف محرج في حفل حماقي.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم.. والقبض على امرأتين بتهمة حيازة الجبن والمايونيز

بتهمة حيازة الجبن والمايونيز..القبض على امرأتين بعد 5 سنوات من البحث بتكساس

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ