نشاط اليوم الثاني.. شكري يعقد مباحثات مع وزيري الخارجية والبيئة في ماليزيا|صور

واصل سامح شكري، وزير الخارجية، نشاطه لليوم الثاني في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، حيث استهله بلقاء نظيره وزير الخارجية، وبعدها عقد جلسة مباحثات بشأن تغير المناخ مع وزير البيئة.

وخلال المباحثات الرسمية التي عقدها الوزير شكري اليوم، الثلاثاء، مع نظيره الماليزي، سيف الدين بن عبد الله، تم تناول موضوعات التعاون الثنائي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، كما جرى تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد الوزيران بعدها مؤتمرا صحفيا لعرض أهم ما تم تناوله خلال المباحثات الرسمية.

كما التقى سامح شكري، وزير الخارجية، المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم الثلاثاء، وزير البيئة والمياه الماليزي توان إبراهيم توان مَن.

وتناول اللقاء مباحثات موضوعات التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 17 لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ، كما تم تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتجري وزارة البيئة الماليزية مناقشات حول استعدادات الحكومة في كوالالمبور لمواجهة مرحلة التغيرات المناخية والرياح الموسمية التي تبدأ في 14 مارس حتى 15 مايو 2022، والتي تنطوي على احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة.