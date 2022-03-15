الدفاع الروسية: دمرنا 136 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية

أفادت الدفاع الروسية أنها دمرت 136 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”.



وفي سياق آخر، عرضت فضائية “ يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لسائقي سيارات الأجرة بمدريد وهم ينقلون مساعدات إنسانية إلى الحدود بين بولندا وأوكرانيا.



وأفاد الفيديو، أن سائقي سيارات الأجرة ، يذهبون إلى أماكن معينة في العاصمة الإسبانية للحصول على المواد الغذائية التي سينقلونها إلى مراكز توجد على الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وهناك، يوجد مركز، تديره جمعية خيرية أوكرانية، يعمل المتطوعون على مدار الساعة، لاستقبال ما يأتيهم من "المحسنين" من طعام وملبس فضلا عن مختلف المساعدات.