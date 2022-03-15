الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: حظر قائمة سلع لروسيا بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض المزيد من العقوبات على روسيا، مضيفة أنها ستطال رجال أعمال مقربين من بوتين.

وقالت المملكة المتحدة إن العقوبات الجديدة ستعزل اقتصاد روسيا عن التجارة العالمية حيث أنها تحظر قائمة سلع لروسيا تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

وأضافت أن حظر صادرات سلع لروسيا سيدخل حيز التنفيذ قريبا؛ حسبما أفادت شبكة "العربية في نبأ عاجل لها".

ومن جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مواصلة الضغط على روسيا حتى وقف الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن حزمة العقوبات الرابعة ستحد من قدرة بوتين على تمويل الحرب.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة على روسيا تشمل حظر تقديم أي خدمات للتصنيف الائتماني، كما تشم أيضا قيودا على صادرات الحديد والصلب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الساعات القادمة.

وقد أشارت السلطات الفرنسية إلى أن حزمة العقوبات الجديدة سوف تطال 600 رجل أعمال روسي.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة.

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، انحيازها لأوكرانيا، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن باريس لا تريد المواجهة مع روسيا.

وقبل قليل، أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، انحيازها لأوكرانيا، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن باريس لا تريد المواجهة مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على الشركات الفرنسية تنفيذ واحترام العقوبات المفروضة على روسيا والتي قررها الاتحاد الأوروبي.

وقال أتال لتلفزيون "فرانس 2"، ردا على سؤال عن شركة النفط العملاقة توتال إنرجي، إنه "ما يهم هو أن الشركات الفرنسية تطبق العقوبات".

وأضاف أن الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي أقرها أمس، الاثنين، دعت إلى عدم وجود استثمارات جديدة في روسيا، وهو ما قررت شركة “توتال إنرجي” بالفعل القيام به.

