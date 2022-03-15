دانا حمدان تشارك كريم محمود عبد العزيز بـ فيديو تيك توك.. شاهد

نشرت الفنانة دانا حمدان، فيديو جديد علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت دانا حمدان وهي تقوم بصنع فيديو علي موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، تعقيبا علي فيديو الفنان كريم محمود عبد العزيز، ما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل، الذى يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل .