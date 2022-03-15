غدا.. المؤتمر الدولى لأمراض القلب بكلية الطب جامعة المنصورة

تنطلق غدا، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولى لأمراض القلب cardio Mansoura 2022 بكلية الطب جامعة المنصورة، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ مارس ٢٠٢٢ تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، وتنظيم الدكتور محمود يوسف، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب.

ويحاضر فى المؤتمر نخبة من كبار أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة الجديد فى أمراض القلب فى حالات قسطرة القلب والتجلط وما ينتج عنه وأحدث الأدوية المضادة له، والجديد فى تشخيص وعلاج هبوط القلب، بالإضافة إلى عرض نخبة من أساتذة قسم قلب الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة آليات تشخيص وعلاج أمراض القلب الخلقية.

كما سيتم تدريب شباب أطباء القلب خلال المؤتمر على بعض المهارات فى تشخيص وعلاج أمراض القلب.