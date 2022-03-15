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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب المنوفية يتأهلون للمشاركة في التصفيات النهائية على المستوى الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية

الطلاب المشاركين
الطلاب المشاركين في مسابقة isef

تأهل طلاب محافظة المنوفية المشاركين في فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية  في مسابقة معرض مصر للعلوم والهندسة " آيسف 2022 " والمؤهلة للمعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزهم بالمشروع الزوجي  ( سي سي بي آي إلـ -2 ) والمقدم من  طلبة  مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنين بإدارة السادات التعليمية  ( الطالب أحمد أيمن محمد عبد المنصف ــ الطالب محمد صبري عبد السميع ).


وفي سياق متصل احتلت المنوفية ثلاثة مراكز أولى على مستوى الجمهورية  الأول في مجال الفيزياء  بالمشروع الذي شاركت به الطالبة  ميار  أيمن محمد عبد السميع  بمدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا للبنات بسرس الليان بعنوان ( النجاة ) والثاني في مجال  الهندسة البيئية بالمشروع الذي شاركت به الطالبة نوران السيد نيازي  السيد بمدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا للبنات بسرس الليان بعنوان ( طاقة الأمواج   ) والثالث في مجال علوم المواد بالمشروع الذي شاركت به الطالبة شروق شاكر محمد سويد  بمدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا للبنات بسرس الليان بعنوان ( بناء صديق للبيئة    )  .


ووجهت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني  بالمنوفية تهنئتها للطلاب ومدارسهم ومشرفيهم ولأعضاء مركز التطوير التكنولوجي بالمنوفية والمعاونين لهم على هذا التمثيل المشرف بالصعود لتمثيل مصر على الصعيد الدولي  مؤكدة على الإعداد لتكريمهم  التكريم اللائق بهم ومواصلة دعمهم .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية مسابقة isef الولايات المتحدة الامريكية المنوفية

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