تعمل بالطاقة النووية..بيع حاملة طائرات أمريكية بدولار واحد

تحولت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس كيتي هوك» من أكبر رمز للقوة العسكرية الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ إلى جسم جديدي سيتم تقطيعه وبيعه للخردة.





وحسب تقرير نشرته قناة «سي إن إن»، شاركت الحاملة في معارك فيتنام، ونجت من اصطدام مع غواصة سوفياتية. وتجري الحاملة رحلتها الأخيرة التي تبلغ 16 ألف ميل من ولاية واشنطن إلى تكساس حيث سيتم بيعها.



واشترت شركة «International Shipbreaking Limited» في براونزفيل بولاية تكساس السفينة العام الماضي بأقل من دولار واحد من قيادة أنظمة البحرية الأميركية، التي تشرف على التخلص من السفن الحربية المتقاعدة.



الحاملة التي يبلغ طولها 1047 قدماً وعرضها 252 قدماً غير قادرة على المرور عبر قناة بنما بسبب حجمها، لذلك في الأشهر المقبلة، ستبحر على طول ساحل أميركا الجنوبية وعبر خليج المكسيك إلى وجهتها النهائية.

تم إطلاق «يو إس إس كيتي هوك» في عام 1960، وسُميت على اسم منطقة نورث كارولينا، حيث حلق الأخوان رايت لأول مرة بطائرة تعمل بالطاقة، وقد خدمت البحرية الأميركية لما يقرب من 50 عاماً قبل إيقاف تشغيلها في عام 2009.

كانت «يو إس إس كيتي هوك» آخر حاملة طائرات أميركية تعمل بالنفط، وهي من بقايا حقبة قبل وصول سفن من طراز «نيميتز» التي تعمل بالطاقة النووية