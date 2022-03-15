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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تخفيضات 60%..الداخلية تطلق المرحلة الـ22 من كلنا واحد.. ومواطنون: شكرا يا سيسي

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

عرضت فضائية “ إكسترا نيوز ” تقرير يرصد فعاليات إنطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لطرح السلع الاستراتيجية  والأساسية بأسعار مناسبة وبتخفيضات تصل لـ 60 % .

 

ومن جانبها قالت مواطنة :"  شكرا لـ الرئيس السيسي على ما يقوم به من مجهودات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، والمبادرة رائعة وكافة المنتجات متواجدة وبأسعار مناسبة ونشكر وزارة الداخلية على المبادرة ".

 

وقال مواطن خر :" المبادرة تأتي مع اقتراب شهر رمضان والمنتجات متوفرة والاسعار مناسبة وأقل من مثيلتها في الخارج ".

 

وأطلقت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوماً، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

 

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، و 11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية، وبعض مستلزمات البيت المصري، خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .  

كلنا واحد مبادرة الرئيس السيسي اخبار التوك شو السلع

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