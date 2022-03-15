تموين الغربية: إقامة 13 معرضًا للسلع الغذائية بسعر الجملة| شاهد

كيلو السكر بـ 10 جنيهات..

قال الدكتور محمد أبو هاشم ، مدير مديرية تموين الغربية، إن جميع السلع الغذائية متوفرة في معارض "أهلا رمضان" وبكميات كبيرة ، وذلك بناء على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي .

وأضاف الدكتور محمد أبو هاشم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن محافظة الغربية تضم 13 معرضا لمبادرة " أهلا رمضان " ، متابعا أن معرض "طنطا" يكفي لسد احتياجات محافظة الغربية بالكامل من السلع الغذائية .

وأكد "أبو هاشم"، أن معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الغربية تضم كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن وبسعر الجملة، متابعا: "كيلو الدقيق بـ 8 جنيهات والسكر بـ 10 جنيهات والزيت بـ 26 جنيها".

وأردف "أبو هاشم" ، أن سعر اللحوم المجمدة 85 جنيها ، وسعر البيض 52 جنيه للكرتونة، وسعر كيلو المكرونة 9 جنيهات.