عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناجية من الحروق: إحنا عايشين ومش مضطرين نتدارى| فيديو

منال حسني
منال حسني

قالت منال حسني إحدى الناجيات من الحروق بمؤسسة أهل مصر للتنمية، إن بداية مساعدتي لأصحاب الحروق بدأت مع قادرون باختلاف؛ عندما ظهرنا أمام رئيس الجمهورية، وبعدها تبني الرئيس قضيتنا وساعدنا وهذا سهل علينا الكثير من المشقة.

وأضافت منال حسني، خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، إن شعوري بمعاناة الآخرين من الحروق؛ هو ما دفعني للتحدث أمام الرئيس السيسي وأعبر له عن حبي وامتناني لأنه شاهدني هكذا.

وأوضحت منال حسني، إن مؤسسة أهل مصر ساعدتني كثيرا وعندما عملت فيها؛ بدأت اشعر اكثر بالحالات؛ لأني بدأت في التعامل المباشر معهم، مؤكدة انها كانت تنظر إلي إصابتها فقط ولكن وجدت أن هناك من يحتاجون فعلا إلي المساعدة: "إحنا لسا عايشين ومش مضطرين نتدارى من الناس" .

الرئيس السيسي رئيس الجمهورية مؤسسة أهل مصر المساعدة برنامج يحدث في مصر منال حسني احدي الناجيات من الحروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

ترشيحاتنا

ناصر ماهر بعد الهاتريك في سموحة: أخذت فرصة لم يوفرها لي الأهلي

شبانة: محمد شريف ينتظر عرض سامبدوريا الإيطالي رسميًا للأهلي للرد على كيروش

حمدي النقاز يعرض الاعتذار في مؤتمر صحفي من أجل العودة إلى الزمالك

العاشرة منذ بداية العام.. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

أستاذ اقتصاد: الدولة عملت على زيادة سعر توريد القمح لتحفيز الفلاحين لزراعته

موسيماني يواجه ميكيسوني: «وزنك كان زايد 5 كيلو» .. ويعنف باقي اللاعبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ