ناجية من الحروق: إحنا عايشين ومش مضطرين نتدارى| فيديو

قالت منال حسني إحدى الناجيات من الحروق بمؤسسة أهل مصر للتنمية، إن بداية مساعدتي لأصحاب الحروق بدأت مع قادرون باختلاف؛ عندما ظهرنا أمام رئيس الجمهورية، وبعدها تبني الرئيس قضيتنا وساعدنا وهذا سهل علينا الكثير من المشقة.

وأضافت منال حسني، خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، إن شعوري بمعاناة الآخرين من الحروق؛ هو ما دفعني للتحدث أمام الرئيس السيسي وأعبر له عن حبي وامتناني لأنه شاهدني هكذا.

وأوضحت منال حسني، إن مؤسسة أهل مصر ساعدتني كثيرا وعندما عملت فيها؛ بدأت اشعر اكثر بالحالات؛ لأني بدأت في التعامل المباشر معهم، مؤكدة انها كانت تنظر إلي إصابتها فقط ولكن وجدت أن هناك من يحتاجون فعلا إلي المساعدة: "إحنا لسا عايشين ومش مضطرين نتدارى من الناس" .