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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح على دكة البدلاء.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال اليوم بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يلتقي فريق ليفربول مع آرسنال على أرضية ملعب الإمارات في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح ليفربول بأربعة أهداف دون رد، على ملعب الأنفيلد.

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد الفوز على برايتون، حيث يمتلك 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

ويسعي ليفربول لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال
حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: هندرسون، تياجو ألكانتارا، فابينيو

خط الهجوم: جوتا، ساديو ماني، لويس دياز

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام برايتون يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول


حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: بن وايت، سيدريك، جابرييل، تيرني

خط الوسط: تشاكا، أوديجارد، بارتي

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت

 

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول تشكيل ليفربول أرسنال ليفربول

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