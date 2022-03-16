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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حادث تسريب غاز في بورسعيد

الحماية المدنية في
الحماية المدنية في بورسعيد

تلقت الحماية المدنية ببورسعيد بلاغًا من السكان بانبعاث رائحة غاز طبيعي بشكل كثيف، وعلى الفور تم الدفع بفريق بقيادة هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول إلى موقع البلاغ بعد دقائق.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث. 

ووصل فريق الحماية المدنية ورائحة الغاز تنبعث، وعلى الفور تم تحديد مصدرها وتبين أنها ناتجة عن كسر في ماسورة بوصة ونصف، والمسئولة عن توصيل الغاز من المأخذ الرئيسي لعقار سكني.

وتمكن العاملون بشركة الغاز الطبيعي من فصل الغاز عن العمارة السكنية، وبدء التعامل مع الكسر، وتنفيذ أعمال الإصلاح، وذلك حتى يمكن ضخ الغاز مرة أخرى للمنازل في أسرع وقت.

وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة التحقيق.

بورسعيد الحماية المدنية الغاز الطبيعى شركة الغاز الطبيعي فريق بحث جنائى مدير أمن بورسعيد

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