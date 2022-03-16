لتجنب أمراض خطيرة.. يجب غلق الأضواء والستائر أثناء النوم

إذا كنت تريد تجنب مرض السكري وأمراض القلب عليك أن تطفئ الأنوار وتسحب الستائر قبل النوم، هذا ما تنص عليه الدراسات الحديثة.

تشير الأبحاث الآن إلى أن الفشل في حجب الضوء أثناء النوم يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب أثناء النوم إلى مستويات قريبة من مستويات النهار، وقد يؤثر أيضًا على مدى استجابة الجسم للأنسولين في صباح اليوم التالي.

يقول علماء من جامعة نورث وسترن في إلينوي إن هذين العاملين يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كشفت تجربة أجريت على 20 بالغًا أن الأمر استغرق ليلة واحدة فقط من "التعرض المعتدل للضوء" حتى يختبر الجسم الآثار الضارة.

في ضوء النتائج التي توصلوا إليها ، حث الخبراء الناس على إعادة تقييم إضاءة غرف نومهم، وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة فيليس زي: "إذا كنت قادرًا على رؤية الأشياء جيدًا، فعليك تقليل مصدر الاضاءة في الغرفة".

و أضافت أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى بعض الضوء - على سبيل المثال ، شخص مسن يحتاج إلى ضمان عدم تعثره، يجب أن يستخدم ضوءًا خافتًا بالقرب من الأرض.

وقد تم ربط النوم السيئ في الليل بانتظام بعدد كبير من المشكلات الطبية الأخرى ، بما في ذلك السمنة والاكتئاب.

في الدراسة التي نُشرت في مجلة PNAS ، قارن الباحثون تأثير النوم بضوء معتدل ، يُعرف بـ 100 لوكس ، مع النوم تحت الضوء الخافت ، 3 لوكس لليلة واحدة.