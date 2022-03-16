عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لتجنب أمراض خطيرة.. يجب غلق الأضواء والستائر أثناء النوم

صدى البلد

إذا كنت تريد تجنب مرض السكري وأمراض القلب عليك أن تطفئ الأنوار وتسحب الستائر قبل النوم، هذا ما تنص عليه الدراسات الحديثة.

 

تشير الأبحاث الآن إلى أن الفشل في حجب الضوء أثناء النوم يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب أثناء النوم إلى مستويات قريبة من مستويات النهار، وقد يؤثر أيضًا على مدى استجابة الجسم للأنسولين في صباح اليوم التالي.

txt

تذهل علماء الغرب .. اكتشاف مدينة فرعونية كاملة تحت الأرض

txt

لأول مرة..بعد تسجيل نشاط المخ لشخص لحظة الموت هذا ما يراه المتوفي

يقول علماء من جامعة نورث وسترن في إلينوي إن هذين العاملين يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كشفت تجربة أجريت على 20 بالغًا أن الأمر استغرق ليلة واحدة فقط من "التعرض المعتدل للضوء" حتى يختبر الجسم الآثار الضارة.

txt

خلال هذا الأسبوع.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض

txt

مسح الهرم الأكبر يكشف أسرار عن فراغين غامضين

في ضوء النتائج التي توصلوا إليها ، حث الخبراء الناس على إعادة تقييم إضاءة غرف نومهم، وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة فيليس زي: "إذا كنت قادرًا على رؤية الأشياء جيدًا، فعليك تقليل مصدر الاضاءة في الغرفة".

و أضافت أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى بعض الضوء - على سبيل المثال ، شخص مسن يحتاج إلى ضمان عدم تعثره، يجب أن يستخدم ضوءًا خافتًا بالقرب من الأرض.

وقد تم ربط النوم السيئ في الليل بانتظام بعدد كبير من المشكلات الطبية الأخرى ، بما في ذلك السمنة والاكتئاب.

في الدراسة التي نُشرت في مجلة PNAS ، قارن الباحثون تأثير النوم بضوء معتدل ، يُعرف بـ 100 لوكس ، مع النوم تحت الضوء الخافت ، 3 لوكس لليلة واحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16-3-2022

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

موضوعات متعلقة

تذهل علماء الغرب .. اكتشاف مدينة فرعونية كاملة تحت الأرض

لأول مرة..بعد تسجيل نشاط المخ لشخص لحظة الموت هذا ما يراه المتوفي

خلال هذا الأسبوع.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض

مسح الهرم الأكبر يكشف أسرار عن فراغين غامضين

الرهان أوكرانيا.. إيلون ماسك يدعو بوتين لـ تحدي قتال

اكتشاف هرم حديثًا وبداخله مفاجأة تحير علماء الآثار.. تفاصيل

روسيا تهدد رائد فضاء أمريكي بعدم إرجاعه إلى الأرض مع روادها

لأول مرة.. العثور على أمر صادم في مقبرة توت عنخ آمون

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| كارتيرون يقرر شكوى الزمالك إلى لجنة الانضباط بالفيفا.. ناصر ماهر: لم أحصل على فرصة في الأهلي

موجز أخبار التوك شو| اليوم انكسار موجة الطقس البارد وغدا بداية التحسن.. مليون كرتونة من حياة كريمة للمواطنين بالمحافظات.. وكالة الفضاء تعرض نموذجًا لقمر صناعي مصري

هل يجوز رد الدين بعملة مختلفة ؟ دار الإفتاء تجيب

مزق جسد زوجته بسكين فى ظهرها..المؤبد ينتظرعريس القليوبية

الأطباء تخلد ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب|حكاية الأب المؤسس أول وزير للصحة

قصف روسي يستهدف مباني في العاصمة الأوكرانية كييف .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ