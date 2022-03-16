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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الغرفة التجارية" وهيئة ميناء الإسكندرية يناقشان تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على السوق

أحمد الوكيل رئيس
أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا رسميا من هيئة ميناء الإسكندرية يضم اللواء محمود عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والعميد إيهاب عبد الحميد مدير عام الشؤون المالية، والعميد عمرو محي الدين مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ورمضان عطية مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

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وشمل اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، ومناقشة الأوضاع الحالية فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على السوق المصري وعلى سعر العملة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

كما تناول اللقاء توضيح شامل للتوسعات التي تتم في ميناء الإسكندرية خلال الفترة الحالية، خاصة مشروع "تحيا مصر"، والذي يعد من أهم المشاريع القومية التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري بمصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، إضافة إلى مشاريع ميناء الدخيلة والميناء الأوسط.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة عمرو مصيلحي ومحمود مرعي والمهندس شريف الجزيري والبديوي السيد و حمد حفني، وهشام حلمي.

الاسكندرية أحمد الوكيل رئيس الإدارة المركزية السوق المصري تحيا مصر خطة الدولة البحرية المصرية النقل البحري

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