رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

تصدرت الفنانة رجاء الجداوي تريند جوجل كونها واحدة من أبرز النجمات الغائبات عن دراما رمضان هذا العام، الذي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في أعمال رمضان الأخيرة.

ويرصد موقع "صدى البلد"، في التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

رجاء الجداوي

بدايات رجاء الجداوي

ولدت الفنانة رجاء الجداوي في محافظة الاسماعيلية في 6 سبتمبر عام 1934، اسمها الحقيقي هو "نجاة علي حسن الجداوي" والدها من الحجاز وكان يعمل بالتجارة بين مصر والحجاز، وام من مدينة ينبع وهي ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا.

رجاء الجداوي

بعد قرارات التأميم بمصر في عهد جمال عبد الناصر، قررت رجاء المساهمة في مساعدة والدتها في أزمتها الاقتصادية، فالتحقت بالعمل في قسم الترجمة في احدى شركات الاعلان.

رجاء الجداوي

مشوار رجاء الجداوي الفنى

بدأت رجاء الجداوي مسيرتها الفنية بالعمل كعارضة ازياء، ومن خلال عروض الازياء اتيحت لها فرصة التمثيل، وكان أول ظهور لها علي شاشة السينما من خلال فيلم "غريبة" عام ١٩٥٨ وبعدها توالت التمثيل في العديد من الافلام والمسلسلات والمسرحيات الشهيرة.

رجاء الجداوي

ومن أبرز أعمالها الواد سيد الشغال، عصابة حمادة وتوتو، البيه البواب، حدوتة مصرية، هاتولي راجل، دعاء الكروان، تيمور وشفيقة، كركر، السلم والثعبان، حنفى الأبهة، البيه البواب، الثلاثة يشتغلونها.. والعديد من الأعمال الفنية المختلفة.

رجاء الجداوي

علاقة رجاء الجداوي بتحية كاريوكا

وتحدثت رجاء الجداوى فى عدد من اللقاءات لها عن خالتها قائلة : "خالتي بدوية محمد علي النيدانى الشهيرة بتحية كاريوكا هى التى ربتنى وكان عمرى 3 سنين وكان ذلك بسبب والدى الذى طلق والدتى بسبب تحية كاريوكا وعملها فى الفن وقررت خالتى ان تتبنانى وتتولى تربيتى انا وشقيقى فاروق خاصة أنها لم ترزق بأطفال.

رجاء الجداوي

وأضافت رجاء قائلة : "عشت معها حياة جميلة حيث اهتمت بى وبتربيتى وتعليمى حيث قررت ان تعلمنى الإيطالية ووفرت لى مربية إيطالية وشعرت بالفخر الشديد ان تربية تحية كاريوكا لى" وبالفعل تعلمت عديدا من اللغات منها اللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، وعملت بعدها كمترجمة في شركة إعلانات، وبعدها عملت كعارضة أزياء، وسافرت خارج مصر في عروض عالمية.

رجاء الجداوي

العلاقة الطيبة التي جمعت "رجاء" بخالتها لم تنقطع، رغم أنها فضلت وهي في الرابعة عشر من عمرها، العيش بصحبة والدتها التي تحتاجها أكثر من خالتها.

وبرغم حب رجاء الجداوى لخالتها إلا أن تحية كاريوكا دخلت فى خلاف معها ورفضت بشكل قاطع دخول ابنة شقيقتها مجال الفن، ووصل الأمر بينهما لقطيعة استمرت 6 سنوات.

رجاء الجداوي

وانتهت هذه القطيعة بينهما حينما أجرت تحية كاريوكا عملية جراحية، فقررت زيارتها، وفور دخولها دخلت رجاء وتحية في نوبة بكاء، دون أن تعاتب ابنة شقيقتها وعادت المياه لمجاريها.

رجاء الجداوي

قصة حب وزواج رجاء الجداوي وحارس المصري

وتعد قصة حب رجاء الجداوى وحسن مختار حارس مرمى النادى المصرى من أغرب قصص الحب والتى كللت بالزواج فى الوسط الفنى والرياضى حيث روت تفاصيلها رجاء الجداوى في لقاء تلفزيوني سابق، أكدت فيه أنها حتى بعد وفاة زوجها ستظل متزوجة منه.

اللقاء الأول الذي جمع بينهما في السودان، حينما كانت رجاء تشارك في عرض مسرحي بعنوان “روبابيكيا”، وأخبروها وقتها أن هناك عددا من لاعبي الكرة متواجدون، فألقت عليهم التحية دون أن تعرفهم خاصة أنها لا تفقه شيئاً في كرة القدم.

رجاء الجداوي

وقتها لفت انتباهها أحد اللاعبين الذي كان يقرأ كتابا دون الاهتمام بتواجد أحد، فسألت قائلة "مين المثقف ده؟"، فأخبروها إنه "حسن مختار".

وفوجئت رجاء الجداوى فى اليوم التالى به يلقي عليها التحية وصدمها قائلا "على فكرة النهاردة شكلك عدل"، فأجابته قائلة "أفندم؟" ليرد قائلا "أصل إمبارح كنتي زي البلياتشو"، في إشارة إلى المكياج الذى رآه بشكل مكثف يملأ وجهها والذى كانت تضعه من اجل العرض المسرحى.

رجاء الجداوي

وبعدها توجهت رجاء الجداوى إلى مدينة الخرطوم لتقديم العرض، ففوجئت به يتصل بها ويخبرها أنه قادم إلى المدينة، والتقاها هناك إلا أنه جلس على نفس الكرسي الذي تجلس عليه.

وتواصلت رجاء الجداوى في اليوم التالي حينما استقلت الطائرة عائدة إلى مصر، حيث فوجئت به على نفس الطائرة وطلب منها أن يتحدث إليها وسألها عما إذا كانت مرتبطة أو متزوجة فأجابت بالنفي ليطلب منها أن يتزوجها إلا أنه أخبرها أن هذا الأمر غير مهم بالنسبة له، لكنها رفضت فأخبرها أنه سيتزوجها، وبعد عودتهما بأيام اتصل بها وطلب أن يحضر لمقابلة عائلتها، لتقع المفاجأة حينما اكتشفت أن والدتها تعرفه بسبب عشقها لكرة القدم وتشجيعها لنفس النادي الذي كان يلعب له مختار.

وتزوجت رجاء الجداوي في 6 أيام، مؤكدة أنها وجدت في زوجها أعظم رجل في الحياة، واستمرت الزيجة لـ 46 عاما، حيث ظلت تحافظ على ذكراه حتى وفاتها، وكانت تبكي كلما تتذكره.

وقالت رجاء الجداوى فى تصريحات تلفزيونية سابقة، إن دبل الزواج كانت بـ 31 جنيها، ولم يكن مع حسن وقتها المبلغ كاملًا، فكان ما يمتلكه 18 جنيها ودفعت منها 12 جنيها، ولم يتبق سوى جنيه واحد، وصممنا على شرائها بـ 30 جنيها بدلًا من31 جنيها.

رجاء الجداوي

مرض رجاء الجداوي

أعلنت أميرة أبنة الفنانة رجاء الجداوى عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد في الرابع والعشرين من شهر مايو 2020 بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية وعقب إصابتها وجهت رجاء الجداوي حديثها للمصريين محذرة إياهم من أن كورونا لا يفرق بين غني وفقير، قائلة: "أنا في المستشفى معايا كل الفئات وبلاش نضغط الدولة".

رجاء الجداوي

كما وجهت رجاء الجداوي رسالة صوتية للمصريين من مستشفى العزل في 26 مايو 2020، قائلة: "حبوا نفسكم وبلدكم وولادكم وخافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي انا فيه دلوقت"، وذلك في تسجيل صوتي لها، و كانت أول عينة من رجاء الجداوى فى 27 مايو 2020 لاختبار إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت إيجابية في أول تحاليل معملية داخل العزل الصحى بالإسماعيلية وتحدث فى نفس اليوم أحد الأطباء المتابعين لحالتها قائلا : "إن العرض الشديد الذى تعانى منه رجاء الجداوى هو ارتفاع درجة الحرارة والتى وصلت إلى 39.6 درجة وتحدثت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن حالتها، قائلة إن درجة حرارتها لم تنخفض وما زالت مرتفعة، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

رجاء الجداوي

دخلت الفنانة رجاء الجداوى العناية المركزة بعد تدهور حالتها فى 2 يونيو 2020 حيث شعرت بضيق تنفس شديد وصداع وهبوط وقال الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، إن حالة الفنانة غير مستقرة وتحتاج إلى وضعها على جهاز تنفسى لا تداخلى، وهى المرحلة قبل الأخيرة من وضعها على جهاز التنفس بشكل كامل وفى 5 يونيو 2020، قال الأطباء إن حالة رجاء الجداوي تتحسن، بعد انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم.

وتم حقن الفنانة رجاء الجداوى بالبلازما وقالت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى إن حالة والدتها غير مستقرة وتدعو للطاقم الطبى بشكل دائم، كما انها تشعر بتعب شديد ومن ثم ظهرت نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوى والتى جاءت إيجابية وأعلن الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوى أنها تعاني من أزمات تنفسية حادة قد تؤثر على تعافيها رغم حقنها ببلازما المتعافين وتسبب أزمتها التنفسية فى وضعها على جهاز تنفس اختراقى خاصة بعد أن صرحت مصادر طبية بمستشفى العزل بأن الفنانة رجاء الجداوى فقدت الوعى بشكل كامل ونسبة الأكسجين فى الدم وصلت إلى 55%.

رجاء الجداوي

وفاة رجاء الجداوى

أكد الفريق الطبي المعالج تعرض رجاء الجداوي لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم بسبب تمكن فيروس كورونا من الرئة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب، وحاول الأطباء إنعاشها باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية دون استجابة، حتى توفت يوم 5 يوليو 2020.