بصورة من الخلف.. إسعاد يونس تنشر صورة لضيف برنامجها "صاحبة السعادة"

شوقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، جمهورها للحلقة القادمة من برنامجها الإجتماعي "صاحبة السعادة"، ونشرت صورة مع ضيف الحلقة الجديدة وهو يقف بضهره لتقرأ توقعات المتابعين عن شخصيته.

وكتبت إسعاد يونس، عبر الصورة علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: ضيف الاسبوع الجاي.

واستضافت الفنانة إسعاد يونس، الفنان رامي عياش، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي".



رامي عياش يغني “بحب الناس الرايقة”

وغنى الفنان " رامي عياش “ أغنية “ بحب الناس الرايقة ” ، واشعل الاستديو بالحماس ، والطاقة الإيجابية. ”

وعبر رامي عياش، عن سعادته بلقاء إسعاد يونس وكتب في تغريدة له على موقع “تويتر”: "نتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقه خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى"، الثلاثاء 15 مارس، 11 مساء".