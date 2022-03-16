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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة طنطا: تقديم الخدمات العلاجية لـ1294 مواطنًا بقرى بسيون ضمن "حياة كريمة"

جامعة طنطا : تقديم
جامعة طنطا : تقديم الخدمات العلاجية لــ 1294 مواطنًا

نظمت جامعة طنطا، اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية قرية كوم النجار مركز بسيون بمحافظة الغربية، فى إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية لأبناء القرية وصرف العلاج بالمجان للمرضى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

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وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي تقرر زيادة عدد القوافل التنموية الشاملة التى تطلقها الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا خلال العام الجارى وذلك لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

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وأشاد رئيس الجامعة ، بالمشاركة الايجابية لطلاب اتحاد الجامعة بالقوافل الطبية ومساهمتهم فى استقبال وتوجيه المترددين عليها لدعم الإجراءات الاحترازية ودعم مبادرة حياة كريمة.

وأوضح الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تسعى من خلال قوافلها الطبية الى دعم المنظومة الصحية بالغربية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين.

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من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لــ 1294 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة الشاملة شهدت محو أمية 15 مواطنًا ، وأخرى زراعية وبيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالإضافة إلى قافلة توعوية لكلية التمريض، كما تم توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأهالي.

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وصرح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، أنه تم تحويل 76 حالة لاستكمال العلاج في مستشفى الجامعة في تخصصات العظام والأنف والاذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والاطفال والرمد.

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وأضاف الدكتور الشبينى، أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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جامعة طنطا مجلس الوزراء مستشفيات الرعاية الصحية مبادرة حياة كريمة مركز بسيون تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

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